Schock-Nachricht für TV-Star: "7 Tage, 7 Köpfe"-Ikone macht Krebs-Diagnose publik
Köln - Diesen Tag wird Kalle Pohl so schnell nicht mehr vergessen. Im Juli 2023 teilt sein Onkologe dem heute 74-Jährigen mit, dass er an Krebs erkrankt ist. Seine Erkrankung hält der "7 Tage, 7 Köpfe"-Star geheim - bis jetzt!
"Erst war Corona, das war für mich schon hart, ohne jegliche Einnahmen. Und dann kam der Krebs", erklärt der Comedian im Gespräch gegenüber "Bild".
"An der schlimmsten Stelle, wo ich psychisch und physisch völlig am Boden war, dachte ich auch mal: Was soll das eigentlich alles noch?", gesteht die "7 Tage, 7 Köpfe"-Ikone.
Wie schwer es Kalle in der Zeit ergangen ist, lässt sich an seinen Aussagen erkennen. Denn an manchen Tagen habe er es zum Beispiel gerade mal geschafft, heißes Wasser über eine Tütensuppe zu gießen.
Ein halbes Jahr lang lässt der 74-Jährige alle drei Wochen sechs Blöcke Chemotherapie über sich ergehen, um die Krankheit zu besiegen.
Doch auch das ist kein Zuckerschlecken. "Die Erschöpfung ist einfach übermächtig. Die Chemotherapie hat mein Immunsystem gründlich lahmgelegt", berichtet der gebürtige Dürener. Unter anderem habe sich sein Geschmackssinn komplett verabschiedet.
"7 Tage, 7 Köpfe"-Star Kalle Pohl zahlt rund 100.000 Euro für die Chemotherapie
Auch das Thema Geld spielte bei der Behandlung eine Rolle. "Meine Behandlung hat insgesamt rund 100.000 Euro gekostet. Das weiß ich genau, weil ich als Privatversicherter jede Rechnung gesehen habe und vorab bezahlen musste", legt Kalle die Kosten offen.
Mitte 2024 ist der Krebs dann endlich verschwunden. Der Tag als ihm das mitgeteilt wurde, sei für ihn inzwischen ein persönlicher Feiertag.
An das Gespräch mit seinem Onkologen erinnert sich der Comedian genau, denn der Facharzt sei so aus dem Häuschen gewesen, dass er ihn kaum wiedererkannt habe.
"Er strahlte wie ein Honigkuchenpferd und sagte immer wieder: 'Das haben Sie gut gemacht! Gratuliere! Das haben Sie gut gemacht!'", erzählt Kalle.
"Der Krebs, dieser ungebetene Gast, könnte sich immer noch irgendwo in meinem Körper verstecken. Aber ich bin fest entschlossen, der Krankheit die Show zu stehlen", macht er abschließend klar.
Titelfoto: IMAGO / Horst Galuschka