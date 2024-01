Schock-Unfall im Urlaub: Influencerin kämpft nach Stromschlag um ihr Leben

"Ich bin so froh, dass ich heute hier bin", so die Travelbloggerin emotional.

Die vergangenen anderthalb Wochen ging Hodgson in Krankenhäusern ein und aus und "kämpfte darum, wieder zu Kräften zu kommen". Ihre Verletzungen waren so schlimm, dass sie zwischenzeitlich sogar um ihr Leben kämpfen musste.

"Auf meiner Reise hatte ich einen verrückten Unfall , bei dem ich einen Stromschlag erlitt und schließlich ohnmächtig wurde und in die Notaufnahme in Thailand gebracht werden musste", schrieb sie dort.

Dr. Cara Hodgson geht es jeden Tag ein bisschen besser. © Instagram/Screenshot/drhodgsonortho

Eine große Stütze seien ihr in den letzten Tage vor allem ihre Liebsten gewesen.

"Ich danke jedem einzelnen von euch für all die Anrufe, Nachrichten, Sprachnachrichten, Blumen, Frühstückslieferungen, Gebäcke, Schokoladen, Karten und die nie aufhörende Unterstützung und Liebe", schrieb sie weiter. "Jede Nachricht, selbst die, wenn ich zu schwach zum Antworten war, haben mir geholfen weiterzukämpfen." Und das auch in diesen Momenten, in denen sie kaum noch Hoffnung hatte.

Passend zum Neujahr wandte sich Hodgson schließlich noch einmal an das vergangene Jahr und zeigte sich voller Dankbarkeit.

"2023, du hast mich etwas gelehrt, an das wir alle erinnert werden müssen, wenn wir uns in den kleinen Dingen verlieren: Was für ein kostbares Privileg es ist, am Leben zu sein – zu atmen, zu denken, zu genießen, zu lieben ... einfach am Leben zu sein."