Schumi-Tragödie: Dieses Detail ist für früheren F1-Star "eines der traurigsten Dinge"

Kerpen - Die Anteilnahme am Schicksal von Michael Schumacher (54) ist auch zehn Jahre nach dessen folgenschweren Ski-Unfall noch riesengroß. Jetzt packt ein Ex-Teamkollege aus, wie sehr die Tragödie die Familie des Rekordchampions veränderte!

Corinna Schumacher wacht nach dem folgenschweren Ski-Unfall wie eine Löwin über die Privatsphäre von Ehemann Michael (beide 54). © J.L.Cereijido

Am 29. Dezember 2013 erlitt der gebürtige Kerpener in Folge eines Sturzes in den Alpen ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, lag insgesamt rund sechs Monate im Koma. Wie es "Schumi" wirklich geht, wissen bis heute nur die engsten Vertrauten.

Die Motorsport-Ikone lebt abgeschottet in der Schweiz. Ehefrau Corinna wacht wie eine Löwin über die Privatsphäre ihres Mannes. Die 54-Jährige entscheidet ganz alleine darüber, wer ihn besuchen darf und wer nicht.

Johnny Herbert zählt nicht zu den Auserwählten. In den 1990er-Jahren fuhren der Brite und Michael Schumacher als Teamkollegen für den Rennstall Benetton. Der 59-Jährige bestritt 161 Rennen in der Königsklassen, von denen er drei gewinnen konnte.

Das Schicksal seines früheren Weggefährten geht Herbert nach wie vor sehr nahe. Anlässlich des Jahrestages des Unglücks offenbarte er jetzt, welchen Einfluss die Tragödie auf Schumis Familie hatte.

Im Gespräch mit "Grosvenor Sport" erklärt der Brite, dass der Unfall eine große Leere im Kreis seiner Liebsten hinterlassen habe - vor allem bei seinem Sohn.