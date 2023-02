Schwangere Anna Adamyan postet Update und trifft wichtige Entscheidung

Köln - An ihre lang ersehnte Schwangerschaft muss sich Influencerin und Aktivistin Anna Adamyan (26) derzeit noch gewöhnen. Tagtäglich macht sie neue Erfahrungen. Jetzt gibt es ein Update des Models.

Bislang machte sich ihr Nachwuchs lediglich auf den Ultraschallbildern bemerkbar, doch seit einiger Zeit merke sie ein "Blubbern", wie sie es am Sonntag auf die Nachfrage einer Followerin beschreibt.

Aufgrund der Unterleibserkrankung Endometriose, unter der Anna seit vielen Jahren leidet, war fast gar nicht mehr an Nachwuchs zu denken. Das Paar musste elf künstliche Befruchtungen und zwei schmerzhafte Fehlgeburten über sich ergehen lassen. Jetzt aber ist Anna schwanger mit einem Jungen und saugt jede Minute wie ein Schwamm in sich auf.

Es ist genau das, was sich Anna immer gewünscht hat: Das einstige "GNTM"-Model ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Fußballer Sargis Adamyan (29) vom 1. FC Köln , erwartet sie ein Baby. Inzwischen befindet sich die 26-Jährige in der 18. Schwangerschaftswoche.

Ihre Fans hält sie regelmäßig auf dem Laufenden - wenn auch nicht sehr detailreich. © Montage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

Ob das nun gut oder schlecht sei, wolle Anna nicht analysieren. "Da ist es wirklich von Vorteil, dass ich mich generell nie mit anderen vergleiche und auch nie verglichen habe", erklärt sie. "Wir sind alle viel zu individuell."

Denn insbesondere die Nachfragen sowie von Fans geschilderte Erlebnisse würden in der 26-Jährigen große Nervosität auslösen. Das habe sie vor allem in der Zeit gemerkt, in der sie regelmäßig über ihren Kinderwunsch sprach und ihre Klinikaufenthalte öffentlich begleitete. Damals prasselten die Meinungen und Erfahrungen anderer schier auf Anna ein.

Für ihre Schwangerschaft möchte Anna genau solch einen - oftmals negativen - Wirbel vermeiden. Daher fasste die Fußballer-Frau in den vergangenen Tagen einen Entschluss und erklärte es ihren Fans in der Kommentarspalte unter ihrem Posting. Darin berichtete eine Mutter von der Frühgeburt ihres Kindes und konnte Anna verstehen: Im eigenen Umfeld wisse jede andere Person plötzlich besser Bescheid.

"Ich werde aus diesem Grund (leider) auch erstmal weder was zur Geburt noch zum Rest sagen", enthüllte Anna ihre Entscheidung. Damit werden ihre künftigen Updates höchstwahrscheinlich weniger detailreich ausfallen, sodass sich das Model vor negativen Einflüssen schützen kann.