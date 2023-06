Schwangere Chethrin Schulze in Sorge: "Mein Bauch ist einfach wieder weg"

Leipzig - Während einer Schwangerschaft verändert sich der Körper, unerwartete Symptome tauchen auf und dann reagiert auch noch jeder Mensch anders - da kann man sich schon mal Sorgen machen. So ging es auch Chethrin Schulze (31), als ihr vermeintlich schon gewachsener Bauch plötzlich wieder flach war.

Chethrin Schulze (31) ist schwanger. © Montage: Instagram/chethrin_official

"Mir, also uns, geht's hervorragend", meldet sich die Ex-"Love Island"-Kandidatin in ihrer aktuellen Instagram-Story aus dem Auto. Das Ziel der Schwangeren: der Frauenarzt.

Dafür nimmt die Wahl-Leipzigerin einen langen Weg auf sich: "Ich fahre wirklich bei jedem Arzttermin von Leipzig nach Berlin, weil ich hier nicht fündig geworden bin." Das soll sich bis zum letzten Schwangerschaftsdrittel aber ändern, denn: "Dann werde ich das nicht mehr schaffen."

Noch schafft sie die Fahrt aber ohne Probleme - und das sogar alleine, weil der Freund und Papa to be dieses Mal aus Termin-Gründen nicht mitkommen konnte. Die 31-Jährige nimmt's gelassen.

Etwas anderes an diesem Tag scheint die Influencerin allerdings etwas aus der Bahn geworfen zu haben - präsentierte sie kürzlich noch stolz ihr kleines Bäuchlein, richtete sie sich nun an ihre Follower: "Ohne Witz, mein Bauch ist einfach wieder weg! Das ist doch nicht normal, oder?"