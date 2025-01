Schwangere Franca Lehfeldt zum Thema Mutterschutz: "Stelle ich mir sehr belastend vor"

Berlin - Franca Lehfeldt (35) und ihr Ehemann Christian Lindner (46, FDP ) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In den Mutterschutz könne die Journalistin allerdings nicht gehen.

Zudem stellte sie klar, dass selbstständige Frauen in Deutschland keinen Anspruch auf Mutterschutz hätten und meistens auch kein Mutterschaftsgeld bekommen würden.

Franca und Christian sind seit Sommer 2022 verheiratet. © Screenshot Instagram: franca_lehfeldt

Franca verstehe nicht, warum selbstständige Frauen in der Zeit nach der Schwangerschaft auf ihre finanziellen Reserven zurückgreifen müssen. Das sei für sie eine Benachteiligung bei der Vereinbarkeit von Karriere und Familie.

Dennoch habe sie großes Glück in ihrem "kreativen Dienstleistungsbereich" weiter arbeiten zu können, wann und wie lange sie will. "Die Vorstellung nur noch vom Seitenrand zusehen zu dürfen stelle ich mir sehr belastend vor und ich bin dankbar, einfach weitermachen zu können", so die gebürtige Hamburgerin.

Franca und Christian sind seit Sommer 2022 verheiratet. Nun kürt ein gemeinsames Kind das Liebesglück.

Was ihr Liebster über das Thema Mutterschutz bei selbstständigen Frauen denkt, ist bisher nicht bekannt.