Schwere Gewalt-Vorwürfe: Ist Kim Virginia von zwei Dschungelcampern bedroht worden?

Ununterbrochen schoss die 28-Jährige Giftpfeile in Richtung Ex-Lover Mike Heiter (31) und ihre vermeintliche Nebenbuhlerin Leyla Lahouar (27). © RTL

Trotz der traumatischen Geschehnisse schwieg Kim Virginia bis zuletzt und erstattete auch keine Anzeige. Eine Begründung dafür liefert sie nicht. Ihr aufmüpfiges Verhalten im Dschungel soll ihr aber vor allem als Selbstschutz gedient haben.

Wie viel Wahrheitsgehalt den Aussagen beigemessen werden kann, da tappt man bei der ehemaligen "Are You The One"-Kandidatin wie so oft im Dunkeln. In der jüngeren Vergangenheit hatte sie es mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau genommen.

Ihre Pläne für die Zukunft sind dafür umso konkreter: Ihren Job als Flugbegleiterin hat Kim Virginia nach eigenen Angaben erst gekündigt. Stattdessen wolle sie jetzt als Schauspielerin in Hollywood durchstarten.

Ein Produzent sei schon vor dem Dschungelcamp auf sie aufmerksam geworden und habe sie für einen Horrorfilm angefragt. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen …