Schwere Vorwürfe gegen Lizzo: Belästigt sie ihre Tänzerinnen?

Haben sich Lizzo und ihr Team unangemessen gegenüber mehreren Tänzerinnen verhalten? © Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Das geht aus einer am Dienstag eingereichten Klage gegen Lizzo, ihre Firma Big Grrrl Big Touring (BGBT), Inc. und die Leiterin ihres Tanzteams hervor. Das Schreiben liegt unter anderem dem Promiportal Page Six vor.

Die Tänzerinnen Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez klagen unter anderem wegen sexueller, religiöser und rassistischer Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und falscher Inhaftierung.

Lizzo habe demnach Mitglieder ihres Teams in das Amsterdamer Rotlichtviertel mitgenommen und während einer Sex-Show dazu gedrängt, nackte Tänzerinnen und Tänzer anzufassen. Eine Klägerin sei dazu gezwungen worden, die Brüste einer Tänzerin zu berühren.

In einem Club namens "Bananenbar" seien die Dinge dann anderntags endgültig aus dem Ruder gelaufen. "Lizzo forderte die Darsteller auf, abwechselnd die nackten Darstellerinnen zu berühren, Dildos zu fangen, die aus den Vaginas der Darstellerinnen herausgeschossen wurden, und Bananen zu essen, die aus den Vaginas der Darstellerinnen herausragten."

Obwohl keine der Frauen Lust auf Lizzos Fantasien hatte, gaben alle ihren Forderungen schließlich nach. Aus Angst, ihren Job zu verlieren, so die Klageschrift.

Die Liste der Vorwürfe ist jedoch deutlich länger, denn auch Gewicht und Religion seien der sonst so körperpositiven Künstlerin und ihrer Tanzleiterin ein Dorn im Auge gewesen.