Scooter-Frontmann H.P. Baxxter hat "Ja" gesagt!

Mit weiteren Hintergründen zur Hochzeit hielt sich der Sänger am heutigen Freitag noch zurück. Selbst einen Hochzeitsort verlinkte er nicht. Es lässt sich jedoch davon ausgehen, dass er, wie zuvor angekündigt, auf der Insel Sylt geheiratet hat. Gefeiert werden soll in dem Restaurant "Sansibar".

Diese süße Nachricht teilte er mit seinen Fans und Followern am Nachmittag in den sozialen Netzwerken.

Seit März 2023 sind die Studentin Sara und H.P. Baxxter, bürgerlich Hans Peter Geerdes nun "schon" ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden offenbar in Hamburg. Den ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt absolvierten sie bei einer Veranstaltung auf Sylt. Hier schließt sich der Kreis also ...

Lange gefackelt haben er und die 22-Jährige nicht. Kurz nach ihrem Kennenlernen zogen die beiden Verliebten auch schon zusammen. Verlobt haben sie sich dann in Schottland, an einem typischen schottischen See, wie Baxxter vor einiger Zeit in der NDR Talk Show verriet. "Ganz romantisch." Und ohne große Inszenierung. "Das hatte ich früher schon mal, das hat nicht so funktioniert."

Für den Scooter-Frontmann ist es laut der Zeitschrift "Gala" jetzt schon die dritte Ehe.