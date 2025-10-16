Seine Hits kennt jeder: Jack White (†85) ist tot
Berlin - Die Musikwelt trauert: Hit-Produzent Jack White ("Looking for Freedom") ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren.
Wie ein Sprecher der Berliner Polizei auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, eilten die Beamten nach einem Anruf aus dem häuslichen Umfeld am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr zu Whites Villa in Berlin-Grunewald. Dort entdeckten sie den leblosen Körper des Komponisten.
Ein Suizid sei nicht auszuschließen, ein Todesermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, sagte der Sprecher weiter. Derzeit laufen die Tatortarbeiten, die Kripo und Kriminaltechnik sind vor Ort.
Nach fünfzehn gemeinsamen Jahren und zehn Jahren Ehe verkündete seine Frau Rafaella (40) erst vor über einer Woche die Trennung von White. Sie lebten bereits seit einigen Monaten getrennt. Die 40-Jährige zog mit den beiden gemeinsamen Kindern Max (6) und Angelina (2) aus und soll schon einen neuen Partner haben. Es war für White seine vierte Ehe, die in die Brüche ging.
Für ihn war die Trennung ein schwerer Schicksalsschlag. Geschieden war das Paar noch nicht, aber im Falle eines Ablebens stehe Rafaella wohl die Hälfte seines Vermögens zu.
Der Star-Komponist, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum heißt, legte eine Bilderbuchkarriere hin. Er galt als einer der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten.
Jack White ist bekannt für Evergreens
Der gebürtige Kölner schrieb Hits für deutsche Schlagerkünstler wie Tony Marshall (1938-2023, "Schöne Maid"), Jürgen Marcus (1948-2018, "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben") und Roberto Blanco (88, "Heute so, morgen so"). Die Fußballnationalmannschaft von 1973 schmetterte "Fußball ist unser Leben".
1978 komponierte White "Looking for Freedom". Elf Jahre später coverte David Hasselhoff (73) den Song und machte ihn in Deutschland zur Wiedervereinigungshymne.
White beendete 2014 seine Karriere als Musikproduzent. Rund eine Milliarde Tonträger verkaufte der Musikgigant in über fünf Jahrzehnten. Mehr als 400 "Gold"- und "Platin"-Schallplatten erhielt er.
Erstmeldung am 16. Oktober um 11.57 Uhr, durchgängig aktualisiert.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche Suizide. Da es sich aber um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroﬀen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
