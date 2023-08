Serena Williams' Baby ist da: So heißt das kleine Mädchen!

Miami - Süße Baby-News im Hause Ohanian-Williams! Tennisstar Serena Williams (41) und ihr Ehemann Alexis Ohanian (40) sind zum zweiten Mal Eltern geworden - und verkünden das in einem herzerwärmenden Video.

"Mir ist die Kinnlade runtergefallen, als sie mit dem Baby zurückkam. Herzlichen Glückwunsch, Serena und Familie. Ich freue mich so für euch!", fasst ein Fan die Gefühlslage von Williams Anhängern zusammen.

In den Kommentaren überschlugen sich die Follower vor Freude über die zuckersüße Nachricht.

Auf TikTok postete Williams ein Video von sich und ihrem Ehemann, wie sie zu zweit auf einem Sofa sitzen, bis sich Tochter Olympia zu ihnen gesellt. Schließlich steht die frischgebackene Zweifachmama auf und holt den Familienzuwachs in die Szene.

Nach Töchterchen Olympia (5) macht nun ein weiteres kleines Mädchen ihre Familie komplett. Ihr Name: Adira River Ohanian!

Alexis Ohanian (40) teilt den Moment, in dem er Tochter Olympia (5) ihre kleine Schwester vorstellte. © Screenshot/Instagram/alexisohanian

Auch Ohanian meldete sich auf Social Media zu Wort. Zu Fotos von der jetzt vierköpfigen Familie und seinen beiden Töchtern schrieb er: "Willkommen, Adira River Ohanian. Ich bin dankbar zu berichten, dass unser Haus voller Liebe ist: ein glückliches und gesundes neugeborenes Mädchen und eine glückliche und gesunde Mama."

Dann bedankte er sich bei seiner Ehefrau: "Du hast mir jetzt ein weiteres unvergleichliches Geschenk gemacht - du bist die GMOAT [Greatest Mother Of All Time, eine Anspielung an Williams' erfolgreiche Tenniskarriere, Anm. d. Red.]."

Besonders froh ist der Reddit-Mitbegründer über die jetzt schon vorhandene Verbindung der beiden Schwestern: "Ich werde nie den Moment vergessen, als ich Olympia ihre kleine Schwester vorgestellt habe."

Außerdem dankte er dem "wunderbaren medizinischen Personal", das sich um seine Frau und Tochter gekümmert habe.

Denn dass Serena Williams die Geburt gesund überstanden hat, ist ein Segen für die Familie. Nach der Geburt von Olympia enthüllte sie, dass sie beinahe an Komplikationen verstorben wäre. Doch nun kann Familie Williams-Ohanian ihre erste gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen.

Williams hatte ihre Schwangerschaft im Mai auf der Met Gala bekannt gegeben, als sie mit Babybauch auf dem roten Teppich erschienen war. Seither teilte sie immer wieder Einblicke in ihre Kugelzeit, zuletzt etwa von ihrer Gender-Reveal-Party.