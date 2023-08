Serena Williams enthüllt Geschlecht ihres Babys - doch alle stellen sich nur eine Frage

Tennisstar Serena Williams (41) wird zum zweiten Mal Mutter. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Eine kleine Tochter haben Serena Williams und ihr Ehemann Alexis Ohanian (40) bereits - jetzt lüftete das Paar auch das Geheimnis um Baby Nummer zwei.

Ob sie sich über ein Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen, erfuhren die werdenden Eltern bei einer ausgelassenen Gartenparty mit der ganzen Familie und unzähligen Freunden, die gemeinsam mit ihnen feierten und dem großen Enthüllungs-Moment entgegenfieberten.

Am Ende des Abends stand es schließlich in einem durch Drohnen erzeugten LED-Schriftzug am Himmel: "Girl!"

Serena und Alexis werden erneut Eltern eines kleinen Mädchens und könnten darüber wohl kaum glücklicher sein, wie ihre strahlenden Gesichter in dem YouTube-Video zur großen Verkündung zeigen.



Die Sportlerin hatte Anfang Mai am Rande der Met-Gala in New York sowie auf Instagram bekannt gegeben, dass sie erneut schwanger ist und Töchterchen Olympia (5) ein kleines Geschwisterchen bekommt.