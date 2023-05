Serien-Star präsentiert Babybauch in Cannes

Die australische Schauspielerin Claire Holt (34, "Vampire Diaries") erwartet ihr drittes Kind. © IMAGO/Independent Photo Agency

Der "Vampire Diaries"-Star zeigte sich auf dem roten Teppich der "The Killers of the Flower Moon"-Premiere in einem grauen Neckholder-Kleid von Lanvin.

Unter dem Dress zeichnete sich ihre Babykugel gut sichtbar ab. Auf Instagram schrieb Holt zu einem Red-Carpet-Foto: "Ich und Nummer drei."

Die 37-Jährige hat bereits zwei Kinder.