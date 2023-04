Sex bei "Kampf der Realitystars"? Eva Benetatou und Paul Janke unter Verdacht, Ex-Verlobter reagiert sofort

Evas Ex-Verlobter Chris Broy (33) reagiert hämisch auf den pikanten Verdacht eines Fans. © Montage: Instagram/Screenshot/Chris Broy

"Lügt Eva? Stört es dich, wenn sie jetzt Sex mit Paul hat?", fragte der User geradeheraus. Chris teilte die Nachricht in seiner Instagram-Story und antwortete mit beißender Häme: "Ich hoffe, nicht vor Cam. Das will doch keiner sehen, oder? Aber feel free and go for it." (zu Deutsch: Halte dich nicht zurück).

Ob dem gebürtigen Kölner eine mögliche Affäre seiner Verflossenen wirklich so gleichgültig wäre wie er vorgibt, bleibt sein Geheimnis. Immerhin hat der 33-Jährige selbst eine bewegte Vergangenheit bei "Kampf der Realitystars" hinter sich.

2021 hatte er bereits an der RTLZWEI-Show teilgenommen und nur wenige Tage nach seiner Rückkehr aus Thailand seine Verlobung mit Eva gelöst. Zu diesem Zeitpunkt war die Beauty im sechsten Monat mit dem gemeinsamen Baby schwanger.

Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg, den Eva nach ihrem KDRS-Einzug jüngst selbst noch einmal aufwärmte. "Ich wusste, es ist diese Frau. Ich wusste, dass er sich in sie verliebt hat", macht die gebürtige Griechin weiterhin Chris' mutmaßliche Affäre mit dessen damaliger Sala-Mitbewohnerin Jenefer Riili für die Trennung verantwortlich.