17.09.2024 18:10 12.498 Als Shakira bemerkt, was Fan während ihres Auftritts macht, stürmt sie wütend von der Bühne

Am Wochenende begeisterte Shakira mit einem Überraschungsauftritt in einem Club in Miami. Leider musste sie ihre Performance nach nur wenigen Minuten abbrechen.

Von Kim Marie Moser

Am Wochenende begeisterte Shakira (47) mit einem Überraschungsauftritt im "LIV"-Club in Miami, um ihren neusten Song "Soltera" zum Besten zu geben. Leider musste sie ihre Performance nach nur wenigen Minuten abbrechen. Normalerweise liebt es Shakira (47), für ihre Fans zu performen... © CHARLY TRIBALLEAU / AFP Doch was war genau passiert? Wie in Videos zu sehen ist, die via X und YouTube geteilt wurden, stand die Künstlerin eigentlich mit einem strahlenden Lächeln auf der Bühne, bewegte ihren Körper im Takt der Musik. Doch dann sollte die Stimmung schlagartig umschlagen. So schien die 47-Jährige bemerkt haben, wie ihr ein Zuschauer mit der Handykamera unter den Rock filmte. Verständnislos schüttelte sie den Kopf, bedeckte ihre Beine mit den Händen und gab ihm ein Zeichen, dass sie ihm im Blick habe, bevor sie sich wieder dem Rhythmus des Songs hingab – jedoch nur für wenige Sekunden. Kurz darauf scheint sie den Übeltäter nämlich erneut dabei zu erwischen, wie er dreister Weise zwischen ihre Beine filmte. Genug für Shakira. Sichtlich genervt machte sie eine Handbewegung, die ihrem Team verdeutlichen sollte, dass sie fertig mit dem Auftritt war. Anschließend verließ sie die Bühne, ließ ihre vernünftigen Fans, die nur gekommen waren, um die Musik zu genießen, sichtlich enttäuscht zurück. Online wurden bereits zahlreiche Videos von Shakiras Abbruch geteilt Traurige Fans können sich freuen: Bald steht Shakira wieder auf der Bühne! ...am Wochenende zeigte sie jedoch, dass sie sich deswegen noch lange nicht alles gefallen lässt. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ein Blick auf Social Media zeigt derzeit jedoch, dass sich die Ernüchterung nicht etwa gegen die gebürtige Kolumbianerin richtete – sondern gegen den Zuschauer ohne Manieren. "Das ist einfach mehr als ekelhaft", waren sich die meisten Online-Nutzer einig. Dass deswegen der Auftritt komplett abgebrochen werden musste, fanden die meisten zwar verständlich, dennoch wirklich schade. Ein kleiner Wermutstropfen für traurige Fans: Schon bald wird Shakira im Rahmen ihrer großen Welttournee ab November wieder auf den Bühnen der Welt stehen. Und dann wird sie – vorausgesetzt, ihre Zuschauer wissen sich zu benehmen –, sicher nichts zwischen sich und eine ausgiebige Performance kommen lassen.

