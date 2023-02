Liebes-Drama um Shania? Geissens sollen Multimilliardär (23) wegen intimen Chats verklagen

Sascha Stammer (23) und Shania Geiss (18) sollen sich in Kitzbühel kennengelernt und miteinander angebandelt haben. © Montage: Instagram/south.ghost, Instagram/Shania Geiss

Bislang war über das Liebesleben von Shania und ihrer älteren Schwester Davina (19) nur wenig bekannt, doch jetzt soll eine angebliche Liebelei der 18-Jährigen zu einem teuren Rechtsstreit geführt haben.

Wie die "Bild" berichtet, soll die Tochter von Robert (59) und Carmen Geiss (57) in einem Kitzbühel-Urlaub im November 2022 den fünf Jahre älteren Sascha kennengelernt haben. Die beiden seien sich bei einer Party in einem Club begegnet und über Freunde miteinander in Kontakt gekommen.

"Wir sind mehrmals miteinander feiern gegangen, danach hatten wir weiterhin über Instagram Kontakt", zitiert die "Bild" den 23-Jährigen, der zu den reichsten Deutschen gehört und bereits bei "Forbes" gelistet war.

Doch dann kam es offenbar zum Eklat: So sei ein intimer Chat-Verlauf zwischen Shania und Sascha bei Instagram veröffentlicht worden, aus dem angeblich hervorgeht, dass sich die beiden nähergekommen sind.