30.07.2023 17:22 580 Shania Geiss feiert ihren 19. Geburtstag mit wilder Techno-Party

Shania Geiss hat in einem Edelclub in Saint-Tropez in ihren 19. Geburtstag hineingefeiert. Von ihren Eltern gab es bei Instagram nachdenkliche Zeilen.

Von Nicole Reich

Titelfoto: Montage: Instagram/Screenshot/Shania Geiss, Instagram/Carmen Geiss