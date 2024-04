Krebs im Endstadium: So bereitet sich Shannen Doherty auf ihren Tod vor

Seit Jahren trägt Shannen Doherty ihren Kampf gegen den Krebs öffentlich aus. Sie muss sich auf den Ernstfall vorbereiten - und denkt dabei an ihre Mutter.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Seit Jahren trägt Shannen Doherty (52) ihren Kampf gegen den Krebs öffentlich aus. Aus der Brust streut die Krankheit mittlerweile in die Knochen, in ihrem Gehirn bildeten sich Metastasen. Die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin muss sich nun auf den Ernstfall vorbereiten - und denkt dabei vor allem an ihre Mutter.

Shannen Doherty (52) hat seit 2020 Krebs. © Montage: Instagram/theshando In ihrem Podcast "Let's Be Clear" spricht die 52-Jährige regelmäßig über ihre Krebserkrankung, berichtet von ihren Schmerzen und Ängsten, aber auch von allem, was ihr Hoffnung und Kraft gibt. Auch in der neuesten Folge vom gestrigen Montag (Ortszeit) geht es ums Akzeptieren und Loslassen. Doherty erzählt davon, sich besonders für ihre Mutter Rosa einen "einfachen Übergang" zu wünschen, sollte ihr Leben enden. "Meine Priorität ist im Moment meine Mutter", sagt sie mit ernsten Worten in ihrem Podcast. "Ich weiß, dass es schwer für sie sein wird, wenn ich vor ihr sterbe." Promis & Stars Über diesen Haartipp seiner Kollegen ärgert sich Profi-Friseur Dejan Garz am meisten: "Größte Sünde" Sie führt aus: "Weil es ihr so schwerfallen wird, möchte ich, dass andere Dinge viel einfacher sind. Ich möchte nicht, dass sie sich um eine Menge Dinge kümmern muss. Ich möchte nicht, dass sie vier Lagereinheiten voller Möbel hat." Deswegen bemüht sich Doherty seit einiger Zeit darum, ihre alten Sachen zu verkaufen oder zu spenden.

"Let's Be Clear"-Podcast: Shannen Doherty spricht über den Tod

Schmerzhaftes Loslassen