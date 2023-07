Ex-Bachelorette Sharon Battiste meldet sich unter Tränen bei ihren Fans: "Habe gebetet"

Die Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) hat sich tränenüberströmt in ihrer Instagram-Story zu Wort gemeldet. Doch was ist eigentlich passiert?

Von Franziska Rentzsch

Für ihre Fans rang Sharon Battiste (31) schon unmittelbar nach dem Erlebnis um Worte. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_ (Bildmontage) Nach einem Flug meldete sie sich am Sonntagnachmittag noch von ihrem Sitz aus bei ihren Fans: "Das war einer der schlimmsten Flüge meines Lebens", schrieb sie und blickte dabei erst einmal nur sichtlich erschöpft in die Selfie-Kamera. Dazu erklärte sie: "Ich kann jetzt erst mal nicht mehr fliegen." Vom Gepäckband aus gab es dann einen ausführlicheren Bericht zu dem gerade erlebten Horror-Flug: "Wir hatten arg doll Turbulenzen, weil in Deutschland so Gewitter ist", klärte die Reality-TV-Darstellerin schließlich auf, während sie sich immer wieder die Tränen aus dem Gesicht streichen musste. "Sorry fürs in die Kamera flennen", entschuldigte sich Sharon dazu bei ihren Followern. Der Flug sei für sie aber ganz besonders schlimm gewesen, weil sie ohnehin unter Flugangst leide, die sie normalerweise aber ganz gut im Griff habe. "Aber heute war echt schwierig", sagte die 31-Jährige. Promis & Stars Liebesbotschaft für Tom Hanks: Seine Frau verrät noch etwas ganz anderes Hinzu komme, dass sich im Flugzeug zahlreiche Passagiere übergeben hätten. Die Geräusche dazu seien für sie einfach nur schrecklich gewesen. "Habe versucht, meine Augen geschlossen zu halten und habe gebetet", so Sharon weiter. Doch am Ende ging für den "Let's Dance"-Star schließlich doch noch alles glimpflich aus - der Flieger landete sicher auf deutschem Boden. Allerdings wolle sie so schnell keinen Fuß mehr in ein Flugzeug setzen, stand für Sharon zumindest unmittelbar nach dem Flug noch fest.

Sharon Battiste zeigt sich normalerweise bestens gelaunt bei Instagram

Die Ex-Bachelorette will das Erlebnis schnell hinter sich lassen