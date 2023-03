Sharon Battiste meldet sich vom "Let's Dance"-Training: "Gesundheitlicher Zwischenfall"

Hannover/Köln - Nach dem überraschenden Partnertausch ist für die " Let's Dance "-Kandidaten in Woche sechs sowieso schon alles anders. Doch Sharon Battiste (31) musste ihr Training in dieser Woche offenbar noch ein zweites Mal komplett auf den Kopf stellen.

Sharon Battiste (31) bedankte sich bei Renata Lusin (35, l.), die sie nun offenbar im Training unterstützte. © Screenshot Instagram/sharonbattiste_ (Bildmontage)

Am Dienstagabend meldete sich die Ex-Bachelorette in ihrer Instagram-Story zu Wort: Fans hatten sich offenbar Sorgen um das neu zusammengewürfelte Tanzpaar gemacht. Sie hätte viele Nachrichten mit der Frage erreicht, ob bei ihr und Valentin Lusin (36) alles in Ordnung sei.

Das bejahte Sharon zwar, doch offenbar hatten ihre Fans auch den richtigen Riecher. Denn die Hannoveranerin erklärte auch: "Es gab einen kleinen gesundheitlichen Zwischenfall." In dem Zusammenhang wünschte sie ihrem Tanzpartner Valentin gute Besserung.

Der wiederum repostete die Aussage von Sharon auf seinem Instagram-Account. Doch um was genau es sich bei dem Zwischenfall handelte, darüber sprachen weder er noch Sharon.

Auf Bildern in Sharons Instagram-Story ist lediglich zu sehen, dass sie nun von Valentins Frau Renata Lusin (35) im Training unterstützt wurde. Was genau das nun für die sechste "Let's Dance"-Show der diesjährigen Staffel bedeutet, werden Fans vielleicht erst am Freitag erfahren.

Wenn alles nach Plan läuft, sollten Sharon und Valentin dann von 20.15 Uhr an bei RTL gemeinsam auf dem Tanzparkett stehen.