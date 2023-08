Sharon Battiste wird von Polizei erwischt und muss jetzt blechen

Hannover - Diesen Morgen hatte sich die Ex- Bachelorette Sharon Battiste (31) wohl etwas anders vorgestellt. Denn nun erwartet sie eine Geldstrafe.

Sharon Battiste (31) meldete sich nach der Polizeikontrolle sofort bei ihren Fans. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_ (Bildmontage)

Eigentlich war der Let's-Dance-Star noch mit positiven Gefühlen in den Tag gestartet.

"Ich bin gerade ganz spontan auf dem Weg zum Bürgeramt, ich habe mich mega gefreut, weil ich in der Warteschleife durchgekommen bin", erzählte Sharon zunächst. Sie habe also unverhofft einen Termin bekommen, um sich nach dem Umzug zu ihrem Freund Jan Hoffman (32) in Hannover anzumelden.

Vom Fahrersitz aus tippte sie sofort die Adresse des Bürgeramts in ihr Smartphone - blieb dabei aber wohl nicht unbeobachtet.

"Das hat die Polizei gesehen", erklärte Sharon ihren Followern offenbar nur wenige Minuten nach dem Vorfall und immer noch im Auto sitzend. Die Konsequenz? "Jetzt kriege ich eine dementsprechende Strafe.

Sie habe zwar noch versucht die Beamten davon zu überzeugen, dass sie ihr Handy lediglich zur Navigation in die Hand genommen habe. Jedoch ohne Erfolg. Denn das Nutzen des Smartphones am Steuer ist eine Straftat und wird in der Regel mit einem Bußgeld von rund 130 Euro geahndet.

Für ihre Follower hat Sharon daher nun einen wichtigen Rat: "Also Leute: Handy weg am Steuer!"