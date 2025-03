Pillen-Behälter im Fokus: Starben Oscar-Preisträger Gene Hackman und seine Frau schon vor Wochen?

Santa Fe (New Mexico, USA) - Schauspieler und Oscar-Preisträger Gene Hackman (†95) und seine Ehefrau Betsy Arakawa (†63) sind nach Einschätzung des zuständigen Sheriffs möglicherweise schon seit mehreren Wochen tot!

Gene Hackman (†95, r.) und seiner Frau Betsy Arakawa (†63) sind möglicherweise bereits seit Wochen tot. © Mark J. Terrill/AP/dpa

Es könne ersten Erkenntnissen zufolge sein, dass die Leichen der beiden "mehrere Tage, möglicherweise sogar bis zu mehrere Wochen" im Wohnhaus der beiden in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gelegen hätten, sagte Sheriff Adan Mendoza dem TV-Sender NBC.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der rätselhaften Todesfälle liefen auf vollen Touren, sagte Mendoza weiter. Besonderes Augenmerk werde dabei auf ein Behältnis mit Tabletten gelegt, das in der Nähe der Leiche von Arakawa entdeckt worden sei. Dieses sei ein "sehr wichtiges Beweisstück" und "besorgniserregend", sagte Mendoza.

Die Leichen beiden waren am Mittwoch, dem 26. Februar in ihrem Anwesen entdeckt worden - die von Arakawa auf dem Boden eines Badezimmers, die von Hackman in einem Eingangsbereich.

Auch ein Hund wurde leblos entdeckt, während zwei weitere Hunde überlebten. Laut einem Durchsuchungsbefehl war die Eingangstür leicht geöffnet.