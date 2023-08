Sie haben "Ja" gesagt! Bachelor-Babe und DJ feiern Traumhochzeit

Hamburg - Ex- "Bachelor"-Kandidatin Janika Jäcke (34) ist unter der Haube! Die blonde Schönheit hat am Freitag ihrem DJ Kai Schwartz (53) das "Ja"- Wort gegeben.

Frisch vermählt: Janike Jäcke (34) und Kai Schwartz (53). © Lenthe-Medien/Wessling

Die standesamtliche Trauung fand um 13 Uhr im Klostergarten der Kunststätte Bossard bei Jesteburg statt. Dort zelebrierte das Paar eine private Feier abgeschirmt von Paparazzis.

Gegen 15.30 Uhr stiegen die frisch vermählen Eheleute in eine weiße Limousine und düsten nach Hamburg. Dort ging die Hochzeitsfeier mit rund 150 Gästen, darunter auch viele Promi-Kollegen, im Gastwerk in Bahrenfeld weiter.

Die ehemalige "Bachelor" -Kandidatin trat dabei in einem figurbetonten Hochzeitskleid aus glänzendem Stoff mit glitzernden Trägern auf, während der Star-DJ im hellgrauen Anzug mit Ansteckblume eine gute Figur machte.

Die Deko in der rustikalen Location war größtenteils in Weiß gehalten. Auf der dreistöckigen (ebenfalls weißen) Hochzeitstorte prangte ein dickes "Mrs. und Mr. Schwartz".

Unter Jubel der Gäste schnitten Braut und Bräutigam die Torte an. Wer dabei die Hand oben hatte? Wie in den Instagram-Storys der beiden zu sehen ist, war es Janika. Wer in der Ehe die Hosen anhat, dürfte damit klar sein.