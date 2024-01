Sieben Mal für den Oscar nominiert: Star-Regisseur mit 97 Jahren verstorben

Norman Jewison beim TCM Classic Film Festival 2017 an der Seite seiner Frau Lynne St. David. (Archivbild) © dpa/Invision/AP | Chris Pizzello

Jewison sei am vergangenen Sonnabend "friedlich" in seinem Haus im kalifornischen Malibu gestorben, teilte sein Sprecher am gestrigen Montag (Ortszeit) mit.

Nach Anfängen in Kanada und London landete Jewison schließlich am berühmten Broadway in New York City. In den 60er Jahren begann er auch seine erfolgreiche Karriere als Regisseur und Produzent, während der er insgesamt siebenmal für einen Oscar nominiert wurde. 1999 wurde ihm bei der Oscar-Verleihung auch der "Irving G. Thalberg Award" für seine Lebensleistung überreicht.

Zu seinen bekanntesten Werken zählen Filme wie "In der Hitze der Nacht" (1967), "Anatevka" (1971) oder "Hurricane" (1999). Bereits vor mehr als 20 Jahren, nach dem Drama "The Statement" (2003), hatte Jewison sich aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.

Sein vielleicht größter Erfolg war im Ende der 80er Jahre mit "Mondsüchtig" gelungen. Die romantische Komödie, in der Cher (77) und Nicolas Cage (60) die Hauptrollen spielen, wurde 1988 mit drei Oscars ausgezeichnet.

Auch Superstar Cher räumte einen Goldjungen als beste Hauptdarstellerin ab. Auf X (ehemals Twitter) drückte die 77-Jährige nun ihre Trauer über den Verlust von Jewison aus.