Enkelkind an Tür gehangen: Silvia Wollny teilt bizarres Bild - "So gibt's 5 Minuten Ruhe"

So hatte sich Silvia einen kleinen Spaß mit dem Sprössling von Nesthäkchen Loredana (19) erlaubt und den Einjährigen mit Klebeband an den Türrahmen gehangen.

Wie so oft in ihren Instagram-Postings ging es dabei nicht um die vielfache Mutter, sondern um eines ihrer zahlreichen Enkelkinder.

Da hing der kleine Aurelio (1) plötzlich in der Luft! © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia

"So gibt's 5 Minuten Ruhe", witzelte Silvia in der Bildunterschrift des doch leicht bizarr anmutenden Bildes, während der kleine Aurelio friedlich in die Kamera lächelte und sich nicht daran zu stören schien, dass er plötzlich in der Luft hing.

Manchen Fans ging dieser Scherz jedoch zu weit! Obwohl die Wollny'sche Clanchefin noch in dem Beitrag ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass es sich bei dem inszenierten Schnappschuss um einen Spaß handle ("Für alle, die nicht richtig lesen"), meldeten sich in der Kommentarspalte des Beitrags prompt die ersten entsetzten Stimmen.

"Damit macht man keinen Spaß. Kinder verarbeiten sowas ganz anders", machte beispielsweise ein Follower keinen Hehl aus seinem Unmut, der Großteil von Silvias Fans amüsierte sich allerdings köstlich über den am Türrahmen aufgehängten Aurelio.

"Ich lach' mich weg", oder auch "Super Idee", fanden viele und echauffierten sich wiederum über die Hater, die "wohl zum Lachen in den Keller gehen".