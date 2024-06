Hatte sie einen Schlaganfall? Silvia Wollny äußert sich zu ihrer Gesundheit!

Silvia Wollny (59, "Die Wollnys") scheint sich auf dem Weg der Besserung zu befinden. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Obwohl die 59-Jährige in dem damaligen Instagram-Beitrag gegenüber ihrer Community ankündigte, sich zu melden, sobald sie von den türkischen Ärzten eine genaue Diagnose zu ihren Beschwerden habe, hüllte sie sich in der Folge in Stillschweigen.

Kürzlich wurden sogar erste Zweifel laut, ob Silvia überhaupt wirklich erkrankt sei, oder ob die Familie einfach nur die Werbetrommel für die nächste Staffel von "Die Wollnys" rühren wolle. Die Quoten waren zuletzt nämlich mächtig eingebrochen.

Die sich derzeit ohnehin in Plauderlaune befindliche Skandal-Tochter Calantha Wollny (23) behauptete derweil öffentlich, dass ihre Mutter einen Schlaganfall erlitten haben soll. Eine Bestätigung dessen gab es seitens des TV-Clans aber nicht.

Was diese These allerdings stützt, ist ein Symptom, mit dem Silvia auch über zwei Monate nach dem Vorfall noch zu kämpfen hat. Wie sie im TikTok-Livestream mit ihrem jüngsten Sohn Jeremy-Pascal jüngst selbst verriet, leide sie weiterhin unter Wortfindungsstörungen.