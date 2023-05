Sinnfluencerin lächelt in Unterwäsche und macht Fans ein Angebot

Kassel - Sie startete ihre Karriere mit "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020), heute ist sie als Sinnfluencerin eine Social-Media-Aktivistin für psychologische Themen: Lijana Kaggwa (27) wandte sich am gestrigen Montagnachmittag mit einer Instagram-Story an ihre Fans und unterbreitete diesen ein Angebot.