So kennt man sie ja gar nicht! Gwyneth Paltrow (50) posiert oben ohne

Gwyneth Paltrow (50) urlaubt derzeit in Italien. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Schauspielerin scheint sich eine kleine Auszeit vom stressigen Job genommen zu haben und hat ihren 8,3 Millionen Fans auf Instagram sexy Urlaubsgrüße gesendet.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Brad Falchuk (52) posiert die "Shakespeare in Love"-Darstellerin für ein Selfie oben ohne! So viel Freizügigkeit ist man von der 50-Jährigen gar nicht gewöhnt. Doch Paltrow hält so geschickt die Kamera, dass ihre Brüste kaum zu sehen sind.

In der Bildbeschreibung verrät die Blondine in Form von drei Herzen im Stil der italienischen Flagge, dass sie und ihre bessere Hälfte die Zeit im traumhaften Italien verbringen.

Während einige User von den schönen Urlaubsbildern schwärmen, zeigen sich einige Fans beim Anblick von Paltrows Haut extrem besorgt. So schreibt eine Nutzerin: "Leute, nutzt Sonnencreme!!!"

Eine andere äußert sich zustimmend: "Schau dir all den Schaden auf deiner Haut an, der von der Sonne verursacht worden ist. Welches Produkt soll das wieder wegbekommen?"