So wird Michael Schumacher zehn Jahre nach seinem Unfall behandelt!

Über den genauen Gesundheitszustand von Michael Schumacher (54) ist bislang nur sehr wenig bekannt. © Jens Büttner/DPA/dpa

Am heutigen Freitag, am 29. Dezember 2023, jährt sich der folgenschwere Ski-Unfall des gebürtigen Kerpeners zum zehnten Mal. Bei seinem Sturz in den Alpen erlitt Schumi ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.

Anschließend lag der siebenfache Königsklassen-Champion rund 250 Tage lang im künstlichen Koma. Wie es Michael heute geht, wissen nur der engste Familienkreis sowie ein paar ausgewählte Freunde.

Der 54-Jährige lebt seit seiner Entlassung aus der Spezialklinik abgeschottet in seiner Schweizer Wahlheimat. Ehefrau Corinna (54) wacht seit dem Schicksalstag wie eine Löwin über die Privatsphäre ihres Mannes.

Allerdings sollen jetzt neue Details zu Michaels medizinischer Betreuung durchgesickert sein. Wie die "Bild" berichtet, soll dem Ausnahme-Rennfahrer seit einigen Jahren der originale Boxenfunk-Verkehr früherer Jahre vorgespielt werden.

Außerdem werde der ältere Bruder von Ex-Williams-Pilot Ralf Schumacher (48) im Rahmen seiner Rehabilitation des Öfteren in einem laut röhrenden Mercedes-AMG durch die Gegend kutschiert.