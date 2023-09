Schock am Parkautomat: Sonya Kraus muss riesige Summe blechen!

Frankfurt am Main - Anfang September steckte Sonya Kraus (50) noch bei ihrem geliebten Burning Man Festival in der Wüste Nevadas (USA) fest. Jetzt musste sie sich mit einer kuriosen Parkhaus-Situation herumschlagen und mit einem horrenden Betrag freikaufen.

Moderatorin Sonya Kraus (50) hat ihr Auto über 300 Tage in einem Parkhaus abgestellt. Jetzt veröffentlichte sie die krasse Rechnung. © Frank Rumpenhorst/dpa

Dieses kleine Ärgernis ist wohl jedem Autofahrer in seinem Leben schon einmal passiert: Man hat sein Fahrzeug doch länger im Parkhaus stehen lassen als geplant und prompt bekam man eine fette Gebühr aufgebrummt. Nervig, aber was bleibt einem übrig, außer zu zahlen.

Blöd nur, wenn man sein Auto nicht nur ein bisschen länger abgestellt hat, sondern fast zehn ganze Monate!

So geschehen ist dies Moderatoren-Legende Sonya Kraus, wie sie nun in ihrer Instagram-Story berichtete. Ob das übermäßig lange Parken so vorgesehen war oder nur ein teures Missgeschick, löst sie dabei vorerst nicht auf.

Aber über wie viel Geld sprechen wir hier eigentlich?