Sonya Kraus feiert wichtigen Meilenstein und nimmt Abschied

Frankfurt am Main - Happy Birthday, Sonya Kraus (50)! Am gestrigen Donnerstag feierte die Moderatorinnen-Legende einen ganz besonderen, persönlichen Meilenstein. Damit einhergehend hieß es für sie aber auch zeitgleich Abschied nehmen.

Sonya Kraus (50) verbringt ihren Ehrentag nicht im heimischen Frankfurt am Main. © Instagram/sonyakraus

50 Jahre jung, rund die Hälfte davon im Showgeschäft aktiv und herrlich bodenständig geblieben - so ließe sich die TV-Blondine äußerst kurz gefasst beschreiben. Doch Kraus ist noch viel mehr: liebende Mutter zweier Söhne (11 und 13), engagierte Tierschützerin, Immobilien-Investorin.

Eines ist sie - vor allem im privaten Umfeld - aber keinesfalls: stets auf der Suche nach Aufmerksamkeit und bestrebt, der Mittelpunkt des Geschehens zu sein.

Und so nahm die Power-Blondine anlässlich ihres 50. Geburtstages auch Abschied von Deutschland und lud Familie und Freunde auf eine kleine, nicht genau benannte Insel ein, um dort mit Traumkulisse ein wenig von ihrem besonderen Ehrentag abzulenken.

"Zum Geburtstag heb ich natürlich ab und lasse es auf einem kleinen Inselchen heftig krachen", schrieb der Neuankömmling im Klub der Fünfziger am Donnerstagabend zu einem entsprechenden Foto-Beitrag auf Instagram.

Auf dem Schnappschuss befand sich Sonya anscheinend bereits am Flughafen, bereit zum Start in ein neues, denkwürdiges Abenteuer. Dass sich die einstige "talk talk talk"-Ansagerin gerne in fremden Gefilden aufhält, ist keineswegs ein Geheimnis.

Schon kurze Zeit nach dem Ende ihrer Chemotherapie aufgrund der Brustkrebserkrankung, die sie im September 2021 diagnostiziert bekam, "flüchtete" Sonya zum "Burning Man" in der Wüste Nevadas (USA), wo sie sich mit engen Freunden ihrem Hang zum Hippie-Dasein voll und ganz hingab.