"Habe noch nie eine Robbe tanzen sehen": Sophia Thiel zeigt fiese Hasskommentare

Köln - Sophia Thiel (29) bereitet sich auf die nächste Runde von " Let's Dance " vor - in dieser Woche nicht mit Alexandru Ionel (29), sondern mit Valentin Lusin (37). Grund ist ein Partnertausch ! Im Fokus steht zunächst aber etwas anderes.

Zwei weitere Nutzer der Plattform schreiben "Was für ein Brummer ... Normalerweise sammelt sie Hinkelsteine" und "Ich habe noch nie eine Robbe tanzen sehen. Danke dafür". Es handelt sich um Kommentare, die nicht nur weit unter die Gürtellinie zielen, sondern auch völlig unnötig, in der vermeintlichen Anonymität des Internets jedoch Alltag sind.

Auch Geschlechterrollen beim Tanzen spielen mit in die Hasswelle im Zuge der RTL -Sendung hinein. "Sie hebt ihn, unmöglich, sorry. Tanzen sollte klassisch bleiben." Natürlich gepaart mit weiteren Worten zu dem Körper der gebürtigen Rosenheimerin: "Aber bei dem Gewicht tut er sich wahrscheinlich schwer."

Es wird also schnell ersichtlich, worum es in dem kurzen Clip geht: Bodyshaming par excellence ...

Auf ihrem Profil auf Instagram lud die Bayerin am Mittwochabend ein Reel hoch, in welchem sie auf einige fiese Hasskommentare eingeht und diese dabei auch ihrer mehr als 1,3 Millionen Menschen umfassenden Followerschaft klar vor Augen führt.

Was Thiel davon hält? "Lass sie reden ..." lauten ihre Worte zum Posting in Anspielung an den Song "Lasse redn" der Band "Die Ärzte". Zuspruch erhält sie dabei unter anderem von Evelyn Burdecki (35), Anna Heiser (33) oder auch Lola Weippert (28).

"Es macht mich so wütend diese Kommentare zu lesen", schrieb Letztere und fragte, wann endlich ein "Social Media Führerschein" eingeführt werde. Weippert weiter: "Du tanzt fabelhaft und bist eine pure Inspiration für unzählige Menschen. Lass dir niemals dein Lächeln von diesen Idioten rauben!" Das dürften auch viele Fans von Thiel so sehen.