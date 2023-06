Liebes-Aus: Fitness-Influencerin Sophia Thiel trennt sich von ihrem Raphael

Die Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) ist wieder solo und zieht sich jetzt erst einmal für ein paar Tage in eine Finca auf Mallorca zurück. (Archiv) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Bereits in den vergangenen Tagen spekulierten Fans, ob im Liebesleben des Content Creator noch alles in Ordnung wäre.



In einem Instagram-Video, das Thiel vor etwa einer Woche hochgeladen hat, sieht man sie zuerst auf der Couch sitzen, dann der Cut, in den nächsten Szenen trainiert sie - wie man sie oft gesehen hat - an diversen Fitnessgeräten.

"This part of my life is called: peace", sagt eine ruhige Stimme aus dem Off. Unter anderem schrieb ein User darunter: "Ich habe eine Vermutung, was los ist, aber ich möchte nicht recht haben." Auf die Frage, was denn der konkrete Verdacht wäre, schrieb derselbe User als Antwort: "Trennung."

Im selben Beitrag fragte ein anderer Kommentator: "Wo ist denn dein Raphael?" Worauf ein anderer antwortete: "Die sind getrennt." (Rechtschreibung in allen Zitaten angepasst)

Und es ist mehr als nur Spekulation unter Fans. Denn ihrer Community kündigte sie den neuen Beziehungsstatus bereits mit.

In ihrem Podcast "4 Brüste für ein Halleluja", den sie zusammen mit der Kolumnistin Paula Lambert (49) hat, gestand Thiel in der letzten Ausgabe: "Wenn bei mir die Hütte brennt, bin ich immer noch ein Fluchtmensch" und kündigte einen Kurzurlaub mit "ein bisschen therapeutische[m] Malen, ein bisschen Yoga" an.

Den Grund dafür schob sie hinterher: "Raff und ich haben uns getrennt." Ein Liebes-Aus nach mehr als drei Jahren. Nach Informationen der "Bild" soll die Trennung von Thiel selbst ausgegangen sein.