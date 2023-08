Sophia Thiel begeistert Fans mit neuen Bikini-Fotos: "Mischung aus Muskeln und Weiblichkeit"

Dénia (Spanien) - Das Wetter zeigt sich in Deutschland nicht von seiner schönsten Seite. Anders sieht es in Dénia aus, wo Sophia Thiel (28) und ihre Familie den alljährlichen Urlaub verbringen. Auch die Fans der Influencerin profitieren.

Sophia Thiel (28) lässt Fan-Herzen höher schlagen. © Montage: Instagram/Sophia Thiel

Und zwar auf der Social-Media-Plattform Instagram. Denn auf dieser lässt die gebürtige Rosenheimerin ihre mehr als 1,3 Millionen Menschen umfassende Followerschaft und alle anderen Interessierten mit zahlreichen Fotos und Storys am Urlaub teilhaben.

So auch im Rahmen ihres neuesten Beitrags, der aus insgesamt acht Schnappschüssen besteht, von denen Thiel auf fünf zu sehen. Auf vier Bildern präsentiert sich die 28-Jährige dabei in einem silbernen Bikini am Strand der Hafenstadt, die an der Mittelmeerküste im Osten des Landes liegt.

Es sind Aufnahmen, für welche die Bayerin in den Kommentaren Zuspruch und reichlich Lob erhält.

"Du hast eine so tolle, weibliche Figur, alles mega trainiert und wunderbare Kurven", schreibt eine Userin, die laut eigener Aussage viel dafür geben würde, "so toll auszusehen".

Es sind nette Worte, die Thiel, die im Netz wie viele andere oftmals mit Hass geradezu überschüttet wird, nicht einfach so stehen lässt. "Danke dir für deine lieben Worte", lautet ihre Reaktion. Es sei und bleibe "einfach Geschmacksache".