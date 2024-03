Zu nackig? Sophia Thiel spricht offen über "Let's Dance"-Outfit

Köln - Es wird ernst! Am heutigen Freitagabend steht auf RTL bei " Let's Dance " der erste Tanz von Sophia Thiel (28) und Alexandru Ionel (29) auf dem Programm. Inzwischen ist klar: Team "Soale" will mit einem Cha-Cha-Cha beeindrucken.

Kann Sophia Thiel (28) bei "Let's Dance" letztlich auch Joachim Llambi (59, l.) von sich überzeugen? © Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Zum Titel "Stronger" von Kelly Clarkson (41) wollen beide die Jury um den äußerst kritischen Joachim Llambi (59) davon überzeugen, dass Thiel es mit viel Fleiß und noch mehr Ehrgeiz in der Show sehr weit bringen kann. Im Vorfeld der Live-Sendung hat sich die Influencerin auf Instagram zu Wort gemeldet.

Sie habe am Anfang zunächst noch gedacht, dass das Training mit Ionel für den ausgewählten Tanz doch recht "chillig" werden würde - zumindest bis zur ersten Einheit, bei der sie letztendlich direkt an ihre körperlichen und mentalen Grenzen gebracht worden sei, räumte die 28-Jährige in einer Story ein.

Vor ihrem großen Auftritt auf dem Parkett zeigte sich Thiel, die im Kampf gegen die aus dem extrem harten Training resultierenden Schmerzen bei nur einem Apothekenbesuch stolze 150 Euro auf den Tisch gelegt hat, aber trotz allem durchaus happy.

"Die ersten beiden Proben liefen gut", erklärte sie. Auf jene folgten bis zum Beginn der Show noch eine Durchlauf- und die Generalprobe. Es sollte also jeder Schritt sitzen. Wäre da nicht ein Faktor, auf welchen man nur wenig Einfluss hat.