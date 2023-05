Mit Humor und klarer Botschaft: Sophia Thiel holt zum Gegenschlag gegen Hater aus!

Sophia Thiel (28) zeigt auf Instagram, mit welchen Hass-Kommentare sie konfrontiert ist. © Montage: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Die Influencerin aus Bayern, die derzeit mit ihrem Lebensgefährten Raphael Birchner (26) in Berlin lebt, ist in ihrem neuesten Beitrag mitten in einem Rapsfeld zu sehen. Im Bild werden immer wieder Hass-Kommentare, die Thiel in den vergangenen Wochen und Monaten erhalten hat, eingeblendet.

"Du wirst immer dicker", ist unter anderem zu lesen. Die gebürtige Rosenheimerin wird als "Fee mit Pummelarm" bezeichnet, die früher sportlich und definiert gewesen sei. Als Frau, an der einige Kilogramm weniger besser ausgesehen hätten.

Außerdem sei Thiel "total aufgedunsen", sehe "schlimm aus". Sogar als "Schweinchen Babe" wird die 28-Jährige von einer Nutzerin der Social-Media-Plattform bezeichnet - passende Emojis inklusive.

Doch nicht nur ihr Aussehen steht im Fokus, auch ihre Berufswahl wird ins Visier genommen. Diese sei einfach "ekelhaft". Thiel solle "richtig arbeiten" gehen, ihr "scheiß Leben" regeln und so nicht auf Kosten anderer Menschen leben, schreibt ein User.



Die Bayerin, die das Posting unter dem Motto "Haters gonna hate" online gestellt hat, macht dabei nicht nur auf humoristische Weise mit ihren Reaktionen deutlich, was sie von den Kommentaren hält, sondern auch mit der Musik, die im Hintergrund läuft.