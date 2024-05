29.05.2024 06:49 1.430 Sophia Thomalla erhitzt in heißem Outfit die Gemüter

Diese Beine gehen bis zum Himmel! Sophia Thomalla, die aktuell in Thailand für "Are You the One" dreht, teilt mit ihren Fans einen heißen Hingucker.

Von Denis Zielke

Berlin - Diese Beine gehen bis zum Himmel! Sophia Thomalla (34) steht aktuell in Thailand für die neue Staffel von "Are You the One" vor der Kamera. Dabei teilt das Model gerne heiße Hingucker von der Insel Koh Samui mit ihren Fans. Sophia Thomalla (34) muss derzeit ohne ihren Freund Alexander Zverev (27) auskommen, da der Tennis-Star bei den French Open in Paris auf dem Platz steht. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa Auch ihre neuesten Schnappschüsse, den die Freundin von Tennis-Star Alexander Zverev (27) auf Instagram veröffentlichte, hauen ihre Web-Anhänger erneut vom Hocker. Auf den zwei Fotos trägt die Moderatorin ein sportliches Bustier-Top in Weiß. Den sexy Look vervollständigt die Unternehmerin mit einem giftgrünen und ultrakurzen Pailletten-Rock, dazu gesellen sich Stilettos mit transparenten Bändchen. "Another day in paradise" (übersetzt: Ein weiterer Tag im Paradies), schrieb die Ex-Freundin von Till Lindemann (61) zu der Momentaufnahme, die ihre endlos langen Beine betont. Sophia Thomalla kassiert immer wieder fiese Fan-Kommentare für ihren Körper Thomalla hätte in eigenen Worten "gerne mehr auf den Rippen". © Frank Molter/dp Bei diesem Anblick bedarf es auch nicht vieler Worte. Thomalla weiß, wie sie ihre Fans um den Finger wickelt. Die User sind sichtlich begeistert und fluten die Kommentarspalte mit Komplimenten und Zuspruch. Einige kritisierten allerdings erneut ihre Figur in scharfen Tönen. Es ist demnach nicht das erste Mal, dass Follower in den sozialen Medien etwas an Körperbau des selbstbewusst auftretenden Models auszusetzen haben. Schon 2021 hatte Thomalla erzählt, dass sie gerne mehr wiegen würde. "Bei mir ist mein Rippenbogen fast genauso weit draußen wie meine Brust. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe vier Brüste vorne", sagte sie damals in einem Interview mit "RTL" und betonte: "Ich hätte gerne mehr auf den Rippen." Sophia Thomalla Sophia Thomalla legt Wow-Foto nach: "Schönste Frau der Welt" Zwar esse sie "wahnsinnig viel", doch ihr Körper verarbeite das gleichermaßen "wahnsinnig schnell", berichtete die 34-Jährige über ihren Stoffwechsel.

