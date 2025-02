Sorge um Shakira: Popstar im Krankenhaus, Tour unterbrochen!

Erst vor wenigen Tagen startete ihre große Comeback-Tour, nun der Schock: Shakira musste ihre Konzertreihe vorübergehend unterbrechen und liegt im Krankenhaus.

Von Niklas Perband

Lima (Peru) - Erst am Dienstag startete ihre große Comeback-Tour, nun der Schock: Weltstar Shakira (48) muss ihre Konzertreihe vorübergehend unterbrechen! Die Sängerin liegt wegen heftigen Problemen in der Bauchregion sogar im Krankenhaus. Ihr Auftritt am Sonntagabend in Lima wurde abgesagt.

Shakira (48) hatte sich am Samstagabend in ärztliche Behandlung begeben. © PABLO PORCIUNCULA / AFP Eigentlich sollte sie um 20.15 Uhr (Ortszeit) im quasi ausverkauften Estadio Nacional del Perú in der peruanischen Hauptstadt vor mehr als 40.000 Fans auf der Bühne stehen. Doch daraus wird nichts! Wenige Stunden vor Konzertbeginn sagte die Sängerin ihren Auftritt ab. Für viele ein Schock, schließlich hatten einige Fans seit Jahren auf ein Konzert der Kolumbianerin hingefiebert. Doch übel nahm ihr die Absage niemand, denn Shakira hat einen guten Grund für ihr Nicht-Erscheinen. Die 48-Jährige befindet sich aktuell im Krankenhaus, wie sie am Sonntag in ihrer Instagram-Story schrieb: "Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich gestern Abend wegen Bauchschmerzen zum Notarzt gehen musste und derzeit im Krankenhaus liege", so die "Waka Waka"-Interpretin. Promis & Stars Carpendale-Fauxpas bei "Giovanni Zarella Show": Damit hat er nicht gerechnet Die Ärzte hätten ihr verboten, aufzutreten. "Ich hatte mich darauf gefreut, mich mit meinen unglaublichen Fans hier in Peru wiederzuvereinigen", zeigte sie sich bestürzt. Wann genau sie wieder auf der Bühne stehen wird und ob ihre Bauch-Probleme einen ernsteren Grund haben, führte sie nicht aus.

2025 sollte ihr großes Live-Comeback werden: Shakira startete am Dienstag ihre Welt-Tournee

Shakira bei ihrem Tour-Auftakt in Rio de Janeiro vor wenigen Tagen. © PABLO PORCIUNCULA / AFP

Shakiras "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" hatte erst vor wenigen Tagen begonnen. © PABLO PORCIUNCULA / AFP

Shakiras "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" muss noch in Woche 1 unterbrochen werden