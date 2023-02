Spider-Woman? Hollywood-Star stiehlt bei Oscar-Probe allen die Show!

Lily James (33) tauchte als "Spider-Woman" bei den BAFTAs auf. © AFP/Justin Tallis

Klar: Für die Briten waren neben den Siegern der Award-Show vor allem Prinz William (40) und seine Frau Kate (41) das Gesprächsthema Nummer eins - immerhin gab die 41-Jährige ihrem Gatten vor aller Welt einen Klaps auf sein Hinterteil. Die beiden Royals ließen es sich in all dem Drama um Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) nicht nehmen, gutgelaunt die prestigeträchtige Preisverleihung zu besuchen.

Doch auch die Hollywood-Elite verstand es wie üblich hervorragend, sich möglichst einprägsam der Kamera zu präsentieren. Vor allem Lily James (33, "Pam & Tommy", "Mamma Mia! Here We Go Again") sorgte als "Spider-Woman" für ein Blitzlichtgewitter.

Ihr Kleid von Tamara Ralph hatten einen extrem tiefen Ausschnitt, der lediglich von einem mit Perlen besetzten "Spinnennetz" überdeckt wurde.

Barry Keoghan (30), der für seine Rolle in "The Banshees of Inisherin" als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde, verschmolz indes quasi mit dem rotten Teppich. Statt im klassischen schwarzen Smoking oder Anzug tauchte er in einem Outfit in der Farbe der Liebe bei der Award-Show auf.