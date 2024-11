Entgleisung von Steffen Henssler: So böse stellt er Laura Wontorra in TV-Show bloß

Mit der Reaktion ihres Gegenübers hat sie aber wohl nicht gerechnet. Prompt keilt Henssler zurück: "Du bist dauernd in irgendwelchen komischen Beziehungen. Ein Toyboy nach dem anderen und mir was erzählen. Ich glaube, ich höre nicht richtig!"

Jury-Mitglied Christian Rach (67) griff in der Sendung selbst zum Kochlöffel - eine echte Premiere. © RTL / Markus Hertrich

Während Wontorra die Schamesröte ins Gesicht schießt und sie noch überlegt, wie sie auf den Seitenhieb reagieren soll, legt der Hamburger auch schon nach: "Da wird dir ganz heiß, ne? Untenrum. Das glaube ich!" Uff ...

Die Zuschauer im Studio haben hörbar ihren Spaß an den Frotzeleien. Sie grölen und klatschen. Ganz im Gegensatz zu Laura. "Oh Gott, das ist richtig unangenehm gerade", hört man die 35-Jährige nur noch murmeln. Danach wird glücklicherweise wieder gekocht.

In dem neuen Format tritt der Koch-King derzeit gegen die gesamte Bundesrepublik an. Sophie aus dem Saarland will am Sonntag mit der regionalen Spezialität "gefillde Hoorische" punkten. Und erhält dafür völlig unerwartet Unterstützung von Rach!

"Sie hat mir so tief in die Augen geguckt", führt der Saarländer als Begründung an. Wontorra ist baff: "Das ist jetzt ein bisschen unabgesprochen!" Sie meine sich zudem daran zu erinnern, dass der 67-Jährige noch nie im deutschen TV gekocht habe, abgesehen von seinen eigenen Formaten. Eine echte Premiere also.

Ob Henssler gegen das gesamte Land die Oberhand behält, zeigt VOX derzeit immer sonntags ab 20.15 Uhr. Auf RTL+ kann die Sendung auch jetzt schon im Stream geschaut werden.