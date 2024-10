Streit bei Mola Adebisi und seiner Liebsten? Adelina Zilai spricht offen und ehrlich

Mola Adebisi (51) und Adelina Zilai (36) sind seit drei Jahren zusammen. © Instagram/mola_adebisi (Screenshot)

"Nein! Wir sind beide sehr harmoniebedürftig", erklärt die Neumama in einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal.

Denn ihrer Meinung nach "gehört sich Streit nicht". Weiter führt sie aus: "Man sollte sich einfach hinsetzen und kommunizieren."

Daher ziehe man auch in Sachen Erziehung an einem Strang, was vor allem für Adelina ein Glücksfall sei, denn dadurch habe sie auch mal die Möglichkeit, sich Zeit für sich zu nehmen.

"Ich muss sagen, da bin ich Mola sehr dankbar. Er ermöglicht mir immer, dass ich auch Zeit für mich habe", schwärmt die 36-Jährige.

Zudem betont sie: "Wir sind ein Team!"

Und dieses Team ist seit Juli um eine Person größer geworden. Denn da brachte die stolze Mama ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt.