Süßer "Let's Dance"-Nachwuchs: Renata Lusin zeigt ihren Mini-Babybauch

Der eigentliche Blickfang ist jedoch nicht die Garderobe des Promi-Duos, sondern Renatas Körpermitte. So stellen ihre Fans in der Kommentarspalte unter den Schnappschüssen fest: "Da guckt ein kleines Babybäuchlein hervor!"

Renata tanzt auf dem grünen Teppich - mit Mini-Babybauch. © Montage: Instagram/Screenshot/Renata Lusin

Dass sie den Beweis für ihre Schwangerschaft inzwischen auch sichtbar vor sich her tragen kann, ist für die "Let's Dance"-Beauty ein Riesen-Erfolg.

So hatten Valentin uns sie in der Vergangenheit gleich drei Fehlgeburten verkraften müssen. Trotzdem gaben sie den Wunsch, Eltern zu werden, nie auf und das scheint sich nun endlich auszuzahlen.

In einem Interview mit RTL schwärmt Renata: "Ich traue mich endlich, ein bisschen was Engeres anzuziehen, ein bisschen was figurbetontes." Sie könne ihre Schwangerschaft nach der bangen Anfangsphase jetzt wirklich genießen und sich in ihrem Körper einfach wohlfühlen.

Mit typischen Symptomen wie Übelkeit oder Gelüsten habe sie noch nicht zu kämpfen, aber ein paar Monate dauert es immerhin noch, bis die Lusins ihren Sprössling endlich im Arm halten können.

Welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat, wissen die Eltern in spe übrigens noch nicht, wie sie im Interview verraten.