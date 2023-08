Superheiß in Lack und Leder: So feiert Influencerin Greta im Fetisch-Club!

Influencerin Greta Engelfried (24) hat schick gemacht für den Berliner KitKatClub (l.). © Bild-Montage: Screenshot Greta Engelfried/Instagram, Screenshot Greta Engelfried/Instagram

"Get dressed with me" ("Zieht Euch mit mir an"), schrieb Greta, die durch die Dating-Show "Love Island" bekannt wurde, am gestrigen Freitag zu einem Reel.

Darin sieht man die 24-Jährige zunächst in "zivil". Dann macht sie sich schick für den kultigen Berliner KitKatClub, wie ein Text im Reel verrät.

Denn in diesem Frühjahr ist die Blondine aus dem hessischen Bad Homburg in die Bundeshauptstadt gezogen und lässt es da ordentlich krachen; so auch am gestrigen Freitag im "Kitty".

Da der Club unter anderem bekannt ist für seine illustren Gäste in extravaganten, freizügigen und gerne auch verruchten Outfits, will Greta hier natürlich nicht zurückstecken.

So schwingt sie sich im Reel in einen aus Lederriemen bestehenden Body, einen kurzen schwarzen Lederrock und schwarze 8-Loch-Doc-Martens mit hoher Sohle. Und falls es frisch wird, wird noch ein schwarzes Sweatshirt mitgenommen.