Supermodel Gigi Hadid in der Karibik festgenommen!

Kaimaninseln (Karibik) - Den Start in ihren sonnigen Karibik-Urlaub hatte sich Supermodel Gigi Hadid (28) vermutlich anders vorgestellt. Bei ihrer Landung auf den Cayman Islands wurde die Laufsteg-Schönheit festgenommen - wegen Drogen im Gepäck!

Die Influencerin und ihre Freundin seien festgenommen, vorübergehend in Gewahrsam genommen und gegen Zahlung einer Kaution anschließend wieder freigelassen worden.

Denn das US-Model hatte, neben den sexy Bikinis, in denen sich die Blondine später auf Fotos für ihre Instagram -Community rekelte, noch etwas anderes in den Koffer gepackt: Marihuana.

Als Gigi Hadid am 10. Juli gemeinsam mit ihrer Freundin Leah Nicole McCarthy in einem Privatjet auf dem Owen Roberts International Airport landete, schlug die Grenzkontrolle plötzlich Alarm.

Gegenüber E! News hat sich inzwischen auch ein Sprecher der US-Schönheit zu dem Vorfall zu Wort gemeldet und klargestellt, Gigi sei mit Marihuana gereist, das sie "mit einer medizinischen Lizenz legal in New York City erworben" habe.

Es habe keinen Eintrag in das Führungszeugnis der 28-Jährigen gegeben und sie habe ihre restliche Zeit auf der Insel genießen können.