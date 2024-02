Sylvie Meis feiert die Liebe und erntet bitterböse Kommentare

Sylvie Meis (45) und André Borchers (37) sind seit mehr als zehn Jahren befreundet. © Screenshot/Instagram/sylviemeis (Bildmontage)

Gerade reiste sie mit ihrem besten Freund André Borchers (37) nach Dubai und schwelgte dort im puren Luxus. Schon nach ihrer Trennung von Niclas Castello (45) fing er Sylvie auf. Und auch nach der Trennung von dem Millionär Wim Beelen (47) Anfang dieses Jahres scheint die 45-Jährige erneut Halt bei dem Modedesigner zu finden: Zu seinem Geburtstag gratulierte ihm Sylvie daher mit besonders liebevollen Worten.

"Ich liebe dich, Baby, ich bin so gesegnet, so einen tollen Freund wie dich in meinem Leben zu haben", schrieb sie zu Bildern, die die beiden in vertrauter Pose und beim Geburtstagsdinner in Dubai zeigen. Und weiter schrieb Sylvie: "Auf dich und auf alle unsere Abenteuer und Erinnerungen. Lass uns noch mehr davon schaffen." Dazu setzte sie mehrere Herz-Emojis.

Doch ihre Community scheint die Moderatorin mit diesem Post eher zu verwirren. Statt weiterer Glückwünsche überschlugen sich schon nach kurzer Zeit die boshaften Kommentare ...