Abschied naht! Tanja Szewczenko und Familie kehren Köln endgültig den Rücken

Köln - In Kürze ist es so weit: Dann wird Tanja Szewczenko (45) samt Familie Deutschland verlassen und nach Dubai ziehen. Nun gab es die letzten Dinge zu klären.

Tanja Szewczenko (45) und Familie wandern schon in Kürze nach Dubai aus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Vor etwas mehr als zwei Monaten überraschte die frühere "Alles was zählt"- und "Unter uns"-Darstellerin ihre Community damit, dass sie auswandern würde.

Anschließend lieferte sie ihren rund 305.000 Fans immer wieder Updates, wie der Umzug so läuft. So teilte sie zum Beispiel mit, dass Familienhund Guido mit in das Emirat zieht.

Doch zuletzt plagten die frühere Eiskunstlauf-Queen Zweifel, ob das Abenteuer von langer Dauer ist. "Es wird nicht alles rundlaufen und es wird auch kein Dauerurlaub, aber es wird sicher ein Erlebnis. Wir werden Dinge dazulernen, Erfahrungen und Eindrücke sammeln und unserem Herz folgen. Für wie lange? Wir wissen es nicht! Funktioniert es nicht, kommen wir vielleicht schnell wieder", ließ die Buchautorin ihre Fans wissen.

Aber die Szewczenkos haben ihren Plan durchgezogen und gehen nun die letzten Schritte, bevor sie endgültig Abschied nehmen von Köln und Deutschland. "Da hinten sind schon zwei komplett fertige Koffer. Ich mache das komplett alles fertig. Vielleicht kommen wir doch sogar mit fünf Koffern hin", so die 45-Jährige.

Das wäre der absolute Hit, wenn sie keinen sechsten Koffer benötigen würden.