Shitstorm für Tanja Szewczenko! Geht sie mit diesem Video von Sohn Leo zu weit?

Deutlich zu viel für einige aufgebrachte und wütende Anhänger. In den Kommentaren machten die ihrem Ärger Luft und übten ordentlich Kritik am Social-Media-Umgang der Wüsten-Bewohnerin. "Du filmst aber auch jedes Detail von deinen 'Wunschkids'... ", zeigte sich eine Userin empört.

In der Hauptrolle: Sohn Leo! "In den letzten Wochen schlafen unsere Zwillinge oft einfach irgendwo", schreibt Mama Tanja, während der Dreijährige regungslos auf dem Badezimmerboden liegt und vor sich hin schlummert.

Gegen unliebsame Kommentare einiger Follower half auch die kurze Streicheleinheit nichts. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tanja Szewczenko

"Ich hatte mir im Bad die Hände gewaschen und davor war Leo noch wach. Nach dem Händewaschen nicht mehr", versuchte die Ex-Kufenqueen die neueste Szenerie mit Witz herunterzuspielen.



"Na, ich weiß nicht, ob das immer und überall der Weltgeschichte zur Show gestellt werden muss?! Zu was eigentlich? Was willst du dir beweisen?" und "Es ist sooo schlimm, in was für Situationen du deine Kinder filmst!" sind nur zwei der vielen Kommentare.

Zur Erinnerung: Schon Anfang Mai setzte die 46-Jährigen ihren Sohn mit einer klaffenden Platzwunde mustergültig in Szene. Schon da bekam sie ordentlich Gegenwind, weil sie sich offenbar keine Gedanken über die Konsequenzen gemacht hatte.

Auf eine Antwort warten die kritischen Stimmen wohl vergebens. Dafür ist die 46-Jährige einfach zu sehr von sich und ihrem Umgang mit den Medien überzeugt.