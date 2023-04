Nächster Verletzungs-Schock für Tanja Szewczenko: Erneut trifft es Sohn Luis

Buchautorin Tanja Szewczenko (45) mit dem verletzten Sohn Luis (1) auf dem Arm. © Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko

Derzeit kommt es für den ehemaligen "Unter uns"- und "Alles was zählt"-Star knüppeldick. Nachdem in der vergangenen Woche Gatte Norman (45) krankheitsbedingt im Alltag nicht helfen konnte und Tanja alles über den Kopf wuchs, gab es nun den nächsten Schock für die Dreifach-Mama.

Am Sonntagabend verletzte sich Sohn Luis so schwer, dass er sogar ins Krankenhaus musste. Doch was genau war geschehen? Der Szewczenko-Sprössling kletterte wohl auf die Couch, lächelte Mama Tanja noch an, rutschte dann aber weg und knallte mit dem Kopf auf den Wohnzimmertisch. "Es hat sich schon anders angehört, als er dagegen geknallt ist und hat dann auch tierisch aufgeschrien. Ich stand daneben und man konnte nichts machen", erklärte die frühere Eiskunstläuferin ihren gut 289.000 Followern in ihrer Instagram-Story.

Dabei sei die Aktion "gar nicht so wild" gewesen und die Zwillinge seien "manchmal viel wilder unterwegs".

Erst dann bemerkte die Buchautorin, dass sich ihr Sohn schwerer verletzt hatte. "Ich habe ihn hochgenommen und an mich gedrückt und dann dachte ich schon, da war doch gerade irgendwas rot. Und dann halte ich ihn noch mal weg und dann sehe ich halt, wie das richtig dolle blutet", so der ehemalige "Unter uns"- und "Alles was zählt"-Star.