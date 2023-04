Shitstorm für Tanja Szewczenko: Bei diesen Bildern flippen ihre Fans aus

Köln - Tanja Szewczenko (45) gewährt ihren Fans bei Instagram regelmäßig private Einblicke in ihren Familienalltag und begeistert ihre Community dabei eigentlich immer wieder aufs Neue - mit ihrem neuesten Beitrag konnte die ehemalige Eiskunstläuferin jedoch nicht punkten.

Üblicherweise bekommt Tanja für ihre täglichen Familien-Einblicke viel Zuspruch von ihren Anhängern, diesmal hagelte es in der Kommentarspalte des Beitrags allerdings massive Kritik! Vielen Usern ging es nämlich entschieden zu weit, dass Tanja ihren Sprössling auch in dieser Ausnahme-Situation gefilmt hatte.

Anschließend teilte die dreifache Mama zudem einen Beitrag auf ihrem Kanal, in dem sie das ganze Drama noch einmal zusammengefasst hatte - inklusive eines Fotos von Luis, auf dem dieser sichtlich mitgenommen und mit einem Pflaster über der Wunde im Arm seiner Mama gelegen hatte.

Tanja hatte sich nach dem Unfall sofort mit Ehemann Norman Jeschke (44) und dem kleinen Patienten auf den Weg in die Notaufnahme gemacht und ihren Fans hinterher mit zahlreichen Aufnahmen in ihrer Story Bericht erstattet.

So war Söhnchen Luis (2) derart unglücklich von der Couch abgerutscht, dass er mit dem Kopf auf den Wohnzimmertisch geknallt war und sich eine Platzwunde zuzog. Diese war so tief, dass sie im Krankenhaus genäht werden musste.

Vor wenigen Tagen hatte Tanja sich mit ziemlich unschönen Nachrichten bei ihren rund 290.000 Followern gemeldet und in ihrer Instagram-Story von einem Unfall berichtet, der sich am Sonntagabend im Hause Szewczenko zugetragen hatte.

Zahlreiche User übten zuletzt scharfe Kritik an Tanja Szewczenko (45). © Bildmontage: Instagram/tanjaszewczenko

So sammelten sich innerhalb kürzester Zeit etliche kritische Kommentare, in denen kräftig gegen die 45-Jährige gewettert wurde.

"Irgendwie kann man es auch übertreiben. Muss man aus allem eine Story machen?", fragte ein Follower noch einigermaßen höflich nach, während ein anderer schon einen schärferen Ton anschlug: "Dein Sohn ist unsicher und gestresst nach diesem Abend und wird dann in diesem privaten Moment zur Schau gestellt. Ob er will oder nicht!", so der Vorwurf des Fans.

Obwohl sich zahlreiche weitere kritische Kommentare auf dem Kanal des ehemaligen "Alles was zählt"-Stars sammelten, hielt Tanja sich bislang mit einer Reaktion auf den Shitstorm zurück und ignorierte den Unmut ihrer Community. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass die 45-Jährige ihr Handy am Donnerstag anlässlich des zweiten Geburtstags der Zwillinge ausnahmsweise mal beiseite gelegt hat.

Ob eine Reaktion seitens der Ex-Eiskunstläuferin noch folgen wird? "Äußere dich doch mal zu den vielen negativen Kommentaren!" fordern zumindest die Fans!