Mitten im Umzugsstress gefunden: Welche Promi-Dame hat sich hier in Schale geworfen?

Tanja Szewczenko befindet sich mitten im Umzugs-Stress. Die Familie zieht schon bald nach Dubai und der 45-Jährigen fallen wertvolle Erinnerungen entgegen.

Von Laura Ratering

Köln - Während der aktuellen Umzugs-Arbeiten fällt Tanja Szewczenko (45) der ein oder andere Schatz in die Hände. Mit einem Foto schwelgte die Dreifach-Mama am Mittwoch in Erinnerungen.

Schon damals schien es Tanja (45) geliebt zu haben, sich zu verkleiden. © Montage: Screenshot/Instagram/tanjaszewczenko Derzeit stehen bei den Szewczenkos alle Zeichen auf Veränderung. Die fünfköpfige Familie gab bekannt, schon bald nach Dubai auszuwandern. Während das Haus bereits erfolgreich "im Rekordtempo" verkauft wurde, steht nun Ausmisten auf dem Plan. Dabei zog die einstige "Alles was zählt"-Schauspielerin eine wahre Rarität aus dem Karton: ein altes Kinderbild. Darauf zu sehen ist die junge Tanja - damals noch mit dunkelbraunen Haaren und Pony. Sie schaut verschmitzt in die Kamera und zwinkert, während sie mit einer Hand lässig am Türrahmen lehnt. Wann das Bild genau entstanden ist, verriet Tanja am Abend nicht. Allerdings könnte es sich auf dem Schnappschuss um ein Karnevalskostüm handeln, welches sie trägt. Tanja, damals vermutlich so alt wie ihre Tochter Jona (12) jetzt, trägt zwei verschiedenfarbige Strümpfe, einen Jeansrock sowie ein selbst bemaltes Langarm-Shirt. Ihre Augen hat sie mit blauem Lidschatten betont, die Wangen leuchten pink. Tanja Szewczenko Entscheidung gefallen: Auf diese Schule geht Tanja Szewczenkos Tochter in Dubai Selbst die Lippen schminkte sich die gebürtige Düsseldorferin in einem dunklen Rot.

Tanja Szewczenko verkauft Kölner Familienhaus

Vorbereitungen für Umzug nach Dubai